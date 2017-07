FC Utrecht-fan (4): 'Wesley, kom alsjeblieft bij ons cluppie spelen'

„Wesley, kom alsjeblieft bij ons voetballen!” In een persoonlijke brief op Facebook roept de 4-jarige Sammy Kraak uit Nieuwegein Wesley Sneijder op om bij zijn cluppie FC Utrecht te komen voetballen.

„Dit is jouw stad, dit is jouw club. Hier ben jij thuis.” De brief, geschreven door FC-Utrecht-fan en vader Remco (33) uit naam van zijn zoon, is inmiddels een hit op sociale media.

Sneijder, geboren Utrechter, heeft sinds zijn plotselinge vertrek bij het Turkse Galatasaray geen club meer. Wat zou er mooier zijn dan wanneer de in Ondiep geboren voetballer zijn imposante carrière zou afsluiten bij de club in zijn geboorteplaats? „Met Wesley kunnen we aanhaken. Met hem worden we kampioen”, is de stellige overtuiging van Remco Kraak.

Gerucht

Quote Met Wesley kunnen we aanhaken. Met hem worden we kampioen Remco Kraak De oproep van Sammy komt kort nadat het gerucht de ronde deed dat Sneijder voor drie jaar naar FC Utrecht zou gaan. Het management van de meervoudig international ontkent ten stelligste dat Sneijder naar Utrecht komt.



Vader Remco noemt de oproep van zijn zoon ‘ludiek’, maar wel eentje waar hoop uit spreekt. „Het is de hoop van heel veel FC-supporters, verwoord in een brief. Het maakt wat los wanneer Wesley in verband wordt gebracht met onze club. Dat merk je.”



Remco gaat al 20 jaar samen met zijn vader Hans Kraak naar alle thuiswedstrijden in Galgenwaard. „Ik ben er opgevoed.” Komend seizoen mag Sammy ook mee. Het jochie verheugt zich daar al geruime tijd op.

Vriendjes worden met Xess

Voetballen bij FC Utrecht heeft alleen maar voordelen, schrijft Sammy aan Wesley. „Jij bent geboren in Ondiep. Mijn papa en opa zijn daar veel geweest. Jouw ouders wonen hier nog, hè? Kom lekker hierheen, dan ben je heel dicht bij ze! Ik vind het ook heel fijn om dicht bij mijn ouders te zijn. Het leven is kort, hè? Je moet niet altijd in het buitenland zijn. Dat is zo ver weg! Leuk voor je ouders om Xess vaak te kunnen zien. Ik wil ook wel vriendjes met hem worden, dan mag-ie met mij naar het stadion. Ik zit in vak U. Ik denk dat jouw familie en jouw schoonfamilie Yolanthe ook vaker willen zien!”

Voor Yolanthe is er ook genoeg in Utrecht, meent Sammy. „Ze is erg hip en houdt van mooie kleren. Heb je al gehoord dat Hoog Catharijne verbouwd is en dat er heel veel mooie winkels bij zijn gekomen? Er gaat ook een gerucht dat er een Primark komt in Hoog Catharijne. Ik denk dat zij dat wel heeeel cool vindt.”

Vergevingsgezind