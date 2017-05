FC Utrecht gaat nuchter om met favorietenrol in play-offs

Wie die ‘flow’ ontleedt in kille cijfers ziet dat Utrecht de ploeg in vorm is. De Domstedelingen pakten in de laatste acht wedstrijden liefst zevenmaal de winst (AZ, Vitesse, Roda JC, FC Twente, Excelsior, Willem II, NEC). Met 16 goals voor en vijf tegen. Alleen kampioen Feyenoord was in de Kuip te sterk, nadat Utrecht op 11 maart voor het laatst verloor van een club die niet uit de top 3 kwam (Heracles, 2-1). ,,De behaalde punten tellen niet meer, maar natuurlijk geven die cijfers ons een goed gevoel,’’ zegt Nacer Barazite. ,,Vooral omdat we in wedstrijden na de winterstop waarin het lastig ging – Heerenveen, Vitesse, AZ- wél wisten te winnen. Versla je directe concurrenten dan geeft dat vertrouwen. Nu is het zaak het af te maken. Het draait in de play-offs om de absolute wil om te winnen. Vorig jaar wilde Heracles dat in de finale net iets meer dan wij. We kregen mentaal een klap na het verliezen van de bekerfinale en het verspelen van plek 4. Die pijn kennen we nu, dat willen we niet meer meemaken.’’