FC Utrecht geniet na van historische zege op Zenit

FC Utrecht genoot donderdag een dagje na van de historische zege op Zenit Sint-Petersburg. Deze vrijdag is de selectie vrij. Aan trainer Erik ten Hag de taak om de ‘U-forie’ die de eredivisionist in de greep heeft, te temperen. Want zondag wacht Willem II alweer.

Eén van de ongeschreven huisregels die Erik ten Hag bij FC Utrecht heeft ingevoerd laat niets aan duidelijkheid over: bij verlies is het maximaal 24 uur rouwen, na succes 24 uur nagenieten.

En dan moet de knop weer om. Begrijp hem niet verkeerd, de 47-jarige Tukker genoot woensdagavond als geen ander van de kolkende Galgenwaard. . ,,Niemand kan zeggen dat FC Utrecht niet leeft.’’ Maar wie succesvol wil zijn, zegt hij, moet er elke dag álles aan doen om te verbeteren. Prestaties van gisteren geven geen garanties voor de toekomst, die gedachte.

Zondag wacht alweer een nieuwe afspraak als Willem II na Zenit de volgende ploeg is die de Domstad aandoet. Het lijkt nu vooral zaak de euforie te temperen. Hoe? ,,Deze trainer is niet euforisch, dus ik hoop dat goed voorbeeld doet volgen. Ik ben wel trots en ik heb genoten. Maar als we verder willen moeten we vandaag en morgen nieuwe stappen zetten. Er was ook tegen Zenit genoeg om van te leren. Goed is niet goed genoeg. Zondag weer winnen is vooral een mentale uitdaging. We hebben genoeg jongens die dit soort dingen al hebben meegemaakt. De as van de ploeg is grotendeels hetzelfde als vorig seizoen. Klopt onze mentale instelling niet dan zijn we zondag een potentiële prooi, maar dat hebben we zelf in de hand.’’

Als Ten Hag één punt mag kiezen dat hem in positieve zin opviel woensdagavond, antwoordt hij binnen één seconde: ,,Het spelplezier. Het grote Zenit kwam, maar ik zag een ploeg die heel graag tegen zo’n tegenstander wilde voetballen. We kregen meteen kansen, dat gaf vertrouwen. Jongens als Jensen, Labyad, Ayoub, Van der Maarel en Braafheid weten wat er bij komt kijken, maar we hebben ook spelers die uit de Jupiler League en Jong Utrecht komen. Voor hen waren die kansen een goede bevestiging.’’

Hamvraag is of de 1-0 genoeg gaat zijn. Ten Hag zegt: ,,We hadden effectiever met onze kansen om moeten gaan. Vooral omdat je er in zulke wedstrijden niet zoveel creëert normaal.’’

Ook Mark van der Maarel baalde dat zijn ploeg op 1-0 bleef steken. ,,Er had meer ingezeten. Maar laten we ook vooral normaal doen. Met 1-0 winnen van Zenit is heel erg knap. Het is een uitslag die volop perspectief biedt.’’

Machtig mooi

De routinier maakte al veel Utrechtse Europese avondjes mee, maar de thuisbeurt tegen Zenit is er eentje die hem altijd bij zal blijven. ,,Alles klopte. De wisselwerking met het publiek, al die sjaaltjes. Dat was gewoon machtig mooi. Onze uitvoering van de tactiek was prima, er kwam zoveel uit de verf waar we op getraind hadden. Dat geeft gewoon heel veel bevrediging. Ook tegen Zenit bleek maar weer hoezeer onze manier van spelen onze kracht is. Zij pasten zich aan, en gaandeweg de wedstrijd nog een keer. Dat zegt genoeg. Zeker als je ziet hoeveel potentiële basisspelers we misten, is deze uitslag bizar. Maar het zegt veel over de breedte van onze selectie.’’