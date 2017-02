FC Utrecht krijgt nu wel licentie als Europees voetbal binnen is

Daarmee blijft een spookscenario, zoals vorig jaar voor de finale van de play-offs tegen Heracles, uit. Een dag voor de finale van de play-offs tegen Heracles werd bekend dat FC Utrecht geen licentie zou krijgen voor Europees voetbal, ongeacht het resultaat van de finale. De Utrechters kregen geen licentie omdat er 37.250 euro ontbrak voor opleidingsvergoedingen voor oud-clubs van enkele spelers. FC Utrecht stelde niet van die voorwaarde op de hoogte te zijn geweest en maakte het bedrag alsnog over. Te laat, was het antwoord van de UEFA. Daarna begon het zwartepieten. FC Utrecht beweerde dat de licentiecommissie van de KNVB hen tijdig had moeten waarschuwen. Maar bij de KNVB kaatste men de bal terug naar FC Utrecht. De club had zijn zaakjes eerder op orde moeten hebben. Coach Erik ten Hag was boos. ,,Dat een club om een Europa League-ticket speelt zonder een licentie te hebben, is een kwalijke zaak voor het Nederlandse voetbal.''

Als we het halen, mogen we zeker Europa in

Woede

Het opmerkelijke nieuws werd daags voor de finale bekend en de voorbereiding van FC Utrecht was daarmee ernstig verstoord. FC Utrecht was in beroep gegaan als het de finale had gewonnen. Maar Heracles maakte aan alle onzekerheid een einde door FC Utrecht te verslaan. Daarmee was het beroep niet meer nodig en bleef de leiding van FC Utrecht een pijnlijke afgang bespaard. De woede en teleurstelling onder fans, spelers en staf was ongekend geweest als de finale was gewonnen en de club Europa niet in had gemogen.