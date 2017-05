FC Utrecht: 'Publiek mag bij winst pas het veld op als AZ in de catacomben is'

Aangescherpt

Huldiging

Een tocht door de grachten was in 2001, nadat FC Utrecht op de laatste speeldag Europees voetbal binnen haalde, een groot succes. Maar zoiets zou tegenwoordig niet meer kunnen, merkte de veiligheidscoördinator van FC Utrecht eerder al op in het AD. De veiligheidseisen rond dergelijke feesten zijn in de loop der jaren aangescherpt. De gemeente zegt dat een huldiging in de binnenstad na het behalen van Europees voetbal via play-offs ongebruikelijk is. Woordvoerder Felix: ,,Daarnaast is vanuit veiligheidsoogpunt en crowdmanagement een huldiging in de binnenstad op zo’n korte termijn niet haalbaar. Dit is een gezamenlijke beslissing van FC Utrecht en de gemeente Utrecht in afstemming met politie.''