FC Utrecht-revelatie ‘Souf’ Amrabat is te nuchter om te dromen

Of hij even in het trainerskamertje van Erik ten Hag wilde komen. Op het bord stond de opstelling tegen PEC Zwolle – opponent in de halve eindstrijd van de play-offs afgelopen seizoen – met Sofyan Amrabat als linksback die de gehele flank moest bestrijken. Op rechts stond Giovanni Troupée in diezelfde rol. ,,Kunnen jullie dat?’’

Wie de Amrabat (20) van nu vergelijkt met die van begin van het seizoen kan om één detail niet heen: hij is een enorme spierbundel aan het worden. Een bewuste, logische keuze zegt het tien jaar jongere broertje van Watford-aanvaller Nordin. ,,Ik heb de ambities om de top te halen, of dat voor mij is weggelegd moet blijken. Dus geef ik vol gas, iedere dag. Zit ik veel in de gym. Ik wil mezelf absoluut niet spiegelen aan iemand als Cristiano Ronaldo, maar als je ziet hij zijn lichaam verzorgt: indrukwekkend. Als topsporter moet je snappen dat je body je belangrijkste wapen is.’’

Nuchter gaat hij om met de interesse van potentiële nieuwe werkgevers. ,,Iedereen weet hoe mooi bijvoorbeeld Feyenoord is. Als je die beelden van de huldiging zag, kreeg ook ik kippenvel. Als je in de Kuip speelt, wil je dat ook vaker meemaken. Ooit. Maar mijn eerste doel is een Europees ticket pakken met Utrecht.’’ De finale is bijna binnen, na de 1-3 zege bij SC Heerenveen. ,,Ons seizoen is te mooi om ons niet te belonen. We weten van afgelopen jaar hoeveel pijn het deed om overal naast te grijpen, dat willen we niet nog een keer.’’

Over zijn toekomst houdt hij zich op de vlakte. ,,Ik ben geen dromer, maar vooral een nuchtere jongen. Ik leef om morgen beter te zijn dan vandaag. Slaap goed, eet goed, train hard. Het is meteen ook de basis voor mijn stabiele seizoen tot dusver. Ik praat veel met Nordin, hij is een gids voor me in de voetbalwereld. Hij bespreekt alles met mijn zaakwaarnemer, zodat ik me op voetbal kan concentreren. Nordin drukt me ook altijd op het hart mezelf te blijven. Hij zegt: geef je een slechte bal, zorg dat de volgende goed is. Speel je een beroerde wedstrijd, doe er alles aan dat het zich niet herhaalt. Ik heb mindere wedstrijden gespeeld, maar juist dan is het zaak je te herpakken. Door mentaal sterk te zijn. Toen ik lang op mijn kans moest wachten, ben ik ook altijd rustig gebleven. Als het even tegenzit, kun je vluchten of vechten. Ik zal altijd het laatste doen, waar ik ook voetbal.’’