FC Utrecht voelt zich ijzersterk en is klaar voor Zenit

Voor een club als Utrecht is het rouleren een relatief nieuw fenomeen, maar voor de uitblinker tegen Willem II, Urby Emanuelson, is het gesneden koek. Bij Ajax en zeker AC Milan was hij niet anders gewend. ,,Zeker als je een jonge groep hebt, moet je wel. We spelen natuurlijk veel wedstrijden kort op elkaar. En deels rouleren we ook noodgedwongen, zoals tegen Zenit toen we Ramon Leeuwin, Willem Janssen en Anouar Kali misten. Dan blijkt hoe nuttig het is een brede selectie te hebben. Ook als er geen geblesseerden of geschorsten zijn, is het goed om frisse gasten te brengen. Na zo'n Europees succes loop je altijd het risico dat er een soort van gemakzucht in een ploeg sluipt. Door jongens te brengen die zich willen bewijzen, voorkom je dat.''



Emanuelson kraakte wel een kritische noot over het verschil tussen de eerste en tweede helft tegen Willem II. ,,De start was natuurlijk heerlijk en prima, maar de tweede helft gewoon slecht. Het goede is dat we weinig weg hebben gegeven. Uiteindelijk spelen we de wedstrijd volwassen uit, maar zo'n verval kan je de kop kosten als het je tegen Zenit overkomt. Daar moeten we scherp op zijn.''