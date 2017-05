FC Utrecht weer populair bij supporters

In stadion Galgenwaard kwamen gemiddeld 18.276 toeschouwers. Dat is een stijging van zes procent ten opzichte van afgelopen seizoen toen Utrecht vijfde werd. Per wedstrijd komen er gemiddeld duizend fans meer naar de nummer vier van dit seizoen.

,,Buiten de promovendi wisten slechts vier andere clubs meer publiek te trekken: Ajax, PEC Zwolle, PSV en Excelsior. Wij kenden de grootste groei, terwijl bij het merendeel van de andere clubs de cijfers teruglopen,’’ zegt woordvoerder Perry Hendriks.

Prestaties

,,De groei komt natuurlijk mede dankzij de prima prestaties van ons eerste elftal, maar we scoren aanzienlijk beter dan andere clubs die ook goed meedoen in de subtop. De grootste groei komt van oud-Bunniksiders die ons stadion een paar jaar links hebben laten liggen en nu weer vertrouwen hebben in een mooie toekomst.’’