Feest bij TC Domstad: Hoge hakken, echte tennissers

Kom gauw binnen! Wil je wat drinken?" De leden van Tennisclub Domstad ontsnappen aan de kou in hun clubgebouw, dat vanavond is omgebouwd tot een feestzaal. "Dit is onze eigen versie van het bekende tennisgala", zegt Corneel Jonkers (34) van de activiteitencommissie. "Het draait bij Domstad niet alleen om de tennis, maar ook om de gezelligheid. Maar dat kun je wel zien."

Quote We wilden het nieuwe jaar goed beginnen, dus dan moet je het groots aanpakken Corneel Jonkers De feestelijke zaterdag begon met een nieuwjaarstoernooi, gevolgd door een driegangendiner en als klap op de vuurpijl een gala. Met ruim 1.400 leden is TC Domstad één van de grootste tennisclubs in Utrecht. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, is het motto. "We wilden het nieuwe jaar goed beginnen, dus dan moet je het groots aanpakken", lacht Corneel.

Een paar minuten later staat hij voor de polaroidmuur te poseren met een gekke hoed op zijn hoofd en een tennister met een roze verenboa. "Even lachen!" Sterre Ras (28) maakt een polaroid. "Dit leek ons wel een leuke toevoeging", zegt ze terwijl ze de foto schudt. Alle gekke poses en selfies hangt ze aan de muur. "Leuk voor later."

Wintersport

Andere leden op de dansvloer focussen zich meer op het nu. Ze vermaken zich prima met een biertje in hun hand. "Nu lijkt het nog rustig, maar wacht maar tot er wat meer pils vloeit", zegt Rob Arndst (35). Een groot feest is onvermijdelijk met zo'n gezellige vereniging, vindt zijn vriend Harold van de Kamp (31). "We zijn heel hecht. Volgende maand gaan we zelfs met veertig man op wintersport."

De dresscode 'feestelijk chique' wordt door de één serieuzer genomen dan de ander. Een enkeling komt demonstratief in spijkerbroek. Sportieve types zoals bij Domstad houden toch ook helemaal niet van optutten? "Nee, juist leuk om iedereen zo netjes te zien," zeggen Denise Achenbach (29) en Iris Nijland (32). Ook zij hebben hun tennisschoenen ingeruild voor hoge hakken. "Het zal hier waarschijnlijk wel laat worden... of vroeg."

Bonte hond

Bijna iedereen is dus in zijn beste hakje en pakje, maar ook de jeugdigheid valt op. Je vindt weinig leden ouder dan veertig jaar. Behalve eentje. Wout Klein (69) noemt zichzelf een 'bonte hond'. "Ik tennis al zolang ik me herinneren kan", zegt hij. "Het gaat natuurlijk om het tennissen..." "Maar het feestje is net zo belangrijk!", roept een meisje dat net langsloopt. "Zo is dat!", lacht Wout.

Quote Hij is best leuk. Wil je zijn nummer voor me vragen? Na een uurtje verandert de sfeer. Het wordt drukker op de dansvloer en de muziek gaat een tikje harder. Het gala krijgt een chique tintje met live muziek. Behalve de dj speelt muzikant Stan van de Wetering vrolijke noten met zijn saxofoon. Hij krijgt de nodige vrouwelijke aandacht. "Hij is best leuk", zegt een dame met vuurrode lippen. "Wil je zijn nummer voor me vragen?"

Improviseren