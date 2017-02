Feest: Tuindorp in Hawaï-sferen

Het tropisch feest in het Gerrit Rietveld College is een initiatief van wijkvereniging Tuindorps Belang. "Juist als het buiten zo vies weer is, moeten we het binnen gezellig maken", zegt voorzitter Marlijn Mul-van Koppen (43)."Tuindorp is een sociale, kinderrijke wijk, dus we vinden het leuk om dingen te organiseren voor jong én oud."



De feestgangers krijgen bij binnenkomst allemaal een suikerspin. Dat resulteert in een lange rij voor de kraam met gesponnen snoepgoed. Vier meisjes wachten braaf op hun beurt. Ze hebben er zin in. "Jaa, feestje!", roepen Frankie, Keke, Noor en Lieke (8) in koor. Op de vraag of ze een beetje kunnen dansen, beginnen ze te giechelen. "Hula dansen, zeker?" lacht Frankie. "O, maar dat kan ik wel hoor. Kijk!" Noor begint enthousiast met haar heupen te zwaaien. De meiden moeten nog harder giechelen.