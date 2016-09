Feestelijke opening van vliegveldje is 'ongepast'

,,Er valt helemaal niets te vieren'', zegt de advocaat, die namens zijn cliënt boer Van Veen in een juridische strijd verwikkeld is met de gemeente Utrecht over het vliegveld in de polder Rijnenburg, vlak bij Nieuwegein.



Een strijd die nog steeds niet ten einde is, ondanks een voor Van Duijn en Van Veen negatieve uitspraak in augustus van de voorzieningenrechter. ,,We gaan in hoger beroep bij de Raad van State'', kondigt Van Duijn aan.



Mede daarom vindt Van Duijn het ongepast het veld nu officieel te openen. ,,Maar alles is wonderlijk in deze zaak'', constateert hij cynisch. ,,Het is alleen al wonderlijk dat het college besluit dat een vliegclub boven de grond van mijn cliënt mag vliegen.'' Zijn cliënt, boer Van Veen, zegt dat zijn koeien daar veel last van hebben. Zijn bedrijf ligt even verderop en de boer stapte al diverse keren naar de rechter.



Rondsnorren

Ook zondag zullen de vliegtuigjes weer rondsnorren. Er zijn demonstraties en bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is een modelvliegtuig te besturen.



Voorzitter Huib van Putten van de tellende modelvliegclub zegt dat het openingsfeest juist voor zondag is gepland omdat het komende week Nationale Sportweek is. ,,En Utrecht is daar 'host city' van. We vonden dat een mooie gelegenheid daar bij aan te sluiten en onze club te presenteren.''



Dat Van Duijn het openingsfeest 'ongepast' vindt ,,is zijn insteek'', zegt Van Putten. De voorzitter wijst er op dat de juridische strijd nu ook niet meer gaat om de vergunning voor het veld (,,die is in hoger beroep toegekend''), maar over de manier van controleren van alle voorschriften door de gemeente. Nu de vergunning definitief is, is het tijd voor een openingsfeest, redeneert de club.



Onherroepelijk

Ook wethouder Jansen volgt die redenatie, laat zijn woordvoerder Matthijs Keuning weten. ,,Aangezien de vergunning onherroepelijk is en we tot nu toe steeds door de rechter in het gelijk zijn gesteld zien we geen reden zondag niet naar de opening te gaan.''



Met het beroep bij de Raad van State wil Van Duijn bereiken de gemeente de voorschriften in de vergunning voor de modelvliegclub beter controleert. Hij rekent er op dat daardoor een eind komt aan het vliegen door de vereniging.