Feestelijke slotaflevering Game of Thrones in CineMec Utrecht

Wat het zo leuk maakt? Daar hoeven de twee meiden niet lang over na te denken. De geweldige, ruwe, fantasievolle wereld. De complotten, de intriges. Ingrediënten te over voor een heerlijk avondje televisie. ,,Wij bedenken hele complottheorieën over wat er zou kunnen gebeuren,’’ vertelt De Vries. ,,En als we dan kijken zitten we vaak te schreeuwen of geven we elkaar midden in de aflevering een high five.’’



Ja, Game of Thrones zit vol met geweld, seks en en vrouwonvriendelijke scenes. Dat moeten De Vries en Grootendorst erkennen. ,,Maar als ze dat gaan censureren, zou de serie ook meteen een stuk onaantrekkelijker zijn,’’ zegt Grootendorst. ,,Het is veel natuurlijker zo.’’ De twee fans hebben er zelf in ieder geval niet zoveel problemen mee dat het bloed soms van de scenes spat en lichaamsdelen in het rond vliegen.