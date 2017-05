Feestende menigte juicht kampioensteam Kampong toe

,,Dit is heel belangrijk voor de club’’, constateert clublid Paul de Vries, staand tussen de feestende meute. ,,En voor de stad Utrecht.’’ De 51-jarige Utrechter, van wie twee dochters hockeyen bij Kampong, wijst naar de overkant van de Laan van Maarschalkerweerd, richting de Galgenwaard waar FC Utrecht tegen Heerenveen voetbalt. ,,Daar worden ze nooit kampioen. Hier wel.’’

Ook oud-voorzitter Kees Roovers, met een biertje in zijn hand tussen de juichende menigte, ziet het belang voor het sportklimaat nu een Utrechtse club weer een groot kampioenschap binnen heeft gehaald. ,,Deze is voor de club en voor de stad’’, zegt hij. ,,We voelen ons verbonden met Utrecht. En voor de club is het een bevestiging dat we op de goede weg zijn.’’

Ondertussen gaat het gejuich en gescandeer door, als op het dak één voor één spelers en de technische staf naar voren worden geroepen. Fakkels worden afgestoken en het olé olé is niet van de lucht. Ook clubvoorzitter Dennis de Breij is dolgelukkig. ,,We hebben geschiedenis geschreven’’, roept hij. ,,Dit is onwaarschijnlijk. We gaan dit vieren met heel veel biertjes.’’

Kampongleden Geertje Nix (29) en Sterre van Oosten Slingeland (30) waren bij de wedstrijd in Rotterdam. ,,Het voelt een beetje alsof we zelf kampioen worden’’, zeggen ze. Grappig genoeg weten ze daar alles van. Met hun team Dames 9 werden ze enkele jaren geleden drie jaar op rij kampioen. ,,We weten dus hoe het voelt. Als je dan ‘we are the champions’ hoort, krijg je dat gevoel weer.’’ Maar het kampioenschap van Heren 1 is van een andere orde beseffen ze. ,,Voor de club is dit heel belangrijk.’’ Zeker ook omdat het vorige kampioenschap zo lang geleden was. ,,Toen waren wij nog niet eens geboren.’’