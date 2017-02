Feestverlichting verdwijnt uit centrum maar keert mogelijk terug

De nieuwe feestverlichting in de Utrechtse straten wordt binnenkort verwijderd. Daarmee verdwijnen ook de aanduidingen van de diverse kwartieren in de binnenstad, maar het plan is die op een andere manier terug te laten keren.

Domkwartier, Universiteitskwartier, Stadhuiskwartier, Vredenburgkwartier en Museumkwartier: in flonkerende lichtjes hingen deze aanduidingen sinds begin november boven de straten in de binnenstad, als onderdeel van de gloednieuwe feestverlichting. Elk kwartier had een eigen kleur, die te zien was op schildjes: geel, blauw, rood, groen en aquamarijn.

Het feestdagenseizoen is inmiddels lang en breed voorbij en de feestverlichting wordt een deze dagen naar beneden gehaald.

,,Maar we gaan kijken of we de aanduiding van de kwartieren een vervolg kunnen geven’’, zegt Jeroen Roose-van Leijden van Centrum Management Utrecht. Hoe dat gebeurt kan hij nog niet zeggen. Mogelijk komen er spandoeken of borden te hangen op de plakken waar nu nog in verlichting de namen van de kwartieren te zien zijn. Wel weet Roose-van Leijden dat de aanduidingen in de stijl van kunststroming De Stijl uitgevoerd zullen worden. ,,Dus in strakke vormen en met primaire kleuren.’’

De Stijl

Utrecht en Amersfoort hebben vanwege het 100-jarige bestaan van De Stijl dit jaar uitgeroepen tot het themajaar Mondriaan to Dutch Design. Veel belangrijke kunstenaars van De Stijl, zoals Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Theo van Doesburg en Bart van der Leck zijn in Utrecht of Amersfoort geboren.

Door de stijl van de kunststroming te gebruiken wil Centrum Management Utrecht inhaken op het themajaar. En dat kan in volgende jaren ook, zegt Roose-van Leijden, als Utrecht weer iets te vieren heeft, zoals bijvoorbeeld de komst van de wielerronde Vuelta.

Goed bevallen

De nieuwe feestverlichting is goed bevallen en keert eind van dit jaar terug. ,,Mogelijk opnieuw tegelijk met de Sint Maarten Parade.’’