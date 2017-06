Fel debat over verkoop St. Willibrordkerk aan Pius X

De spanningen liepen dinsdagavond bij vlagen hoog op tijdens een raadsinformatiebijeenkomst over de toekomst van de St. Willibrordkerk. De gemeente Utrecht bereikte dinsdagavond een overeenkomst met de omstreden priesterbroederschap Pius X over verkoop van de kerk.

Volledig scherm . © AD In de bomvolle trouwzaal van het oude stadhuis van de gemeente hadden zich tientallen vrijwilligers van de Stichting Culturele Evenementen St. Willibrordkerk (SCEW) verzameld. Deze stichting organiseert concerten, voorstellingen en andere culturele evenementen in de kerk en is fel gekant tegen de verkoop. SCEW vreest dat die evenementen niet meer mogen plaatsvinden als de streng religieuze groep zeggenschap krijgt over de kerk.

Omstreden

Pius X is een omstreden genootschap. Zo is het tegen modernisering van de katholieke kerk en in 2012 ontkende één van de bisschoppen de Holocaust. Recentelijk zijn er berichten in Zweedse media over seksueel misbruik door priesters van de broederschap in Zweden.

Tijdens de bijeenkomst zei Aggie van den Eijnden namens de stichting geen vertrouwen te hebben in de toezeggingen van Pius X dat de kerk open blijft voor culturele activiteiten. ,,Deze beweging moet zich bovendien nog bewijzen in Utrecht.” Haar betoog leverde groot applaus op van vrijwilligers die grote borden met de tekst ‘Willibrord voor iedereen’ omhoog hielden. Maar ook hoongelach van aanhangers van Pius X. ,,Wat een kutverhaal,” riep een oude heer die zich verwant voelt met de broederschap.

Holocaustontkenners

Carlo de Beer, pater bij Pius X, was het ook totaal oneens met Van den Eijnden. ,,We zijn in de media aangevallen en neergezet als fundamentalisten en Holocaustontkenners. Dat is belachelijk.” Hij benadrukte dat de St. Willibrordkerk open blijft voor culturele activiteiten en muziek, maar benadrukte dat er geen ruimte is voor ‘blasfemische concerten’. Daarop zei Van den Eijnden dat diverse culturele organisaties al hebben aangegeven niet langs de censuurlat van Pius X gelegd te willen worden.

Pius X wil met de koop van St. Willibrordkerk al zijn activiteiten concentreren in Utrecht. De politieke partijen in Utrecht hebben nog geen besluit genomen. Het college is akkoord gegaan met een bod van Pius X om de neogotische kerk, die tussen 1992 en 2006 ingrijpend is gerestaureerd, te kopen. Als de verkoop niet doorgaat, zit het college met een fors gat in de begroting.