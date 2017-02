Festival deBeschaving: te weinig bezoekers en hoge kosten

Omdat het risico op een nieuw tekort te groot is, is besloten het festival deze zomer te schrappen. Niet alleen te lage bezoekersaantallen hebben ervoor gezorgd dat het festival verlies lijdt. Headliners afgelopen zomer als Jett Rebel en Dotan kosten veel geld. Een jaar eerder stonden Kensington, Typhoon en Lucas Hamming in de line-up; het festival stond toen in het teken van de Toustart. DeBeschaving trekt te weinig bezoekers om uit de kosten te komen. Vorig jaar trok het festival 5.500 bezoekers, terwijl er ten minste 7.000 bezoekers nodig waren om break even te draaien, zegt een voormalig medewerker.

Baars, die samen met zijn vriendin een hotel is begonnen op Bali, wil niet zeggen hoe groot het tekort is. Wellicht gaat het om enige tienduizenden euro's. ,,We hebben in de afgelopen 14 jaar vaker een moeilijk jaar gehad. Het verlies van het afgelopen jaar is weliswaar heel pijnlijk, maar we hebben voor hetere vuren gestaan.'' Volgens Baars liggen de podia op het negen hectare grote terrein van de Botanische Tuinen te ver van elkaar verspreid waardoor de productie- en personeelskosten te hoog worden.

DeBeschaving kent een roerig verleden. Het festival begon in 2003 in de bouwput van Leidsche Rijn. Het festival met muziek, theater en wetenschap dreigde in 2008 te worden meegesleept in het faillissement van toenmalig partner The Entertainment Group. Gevolg was dat het festival in 2009 en 2010 niet plaatsvond. Een doorstart volgde met partners de hogeschool, de universiteit, het UMC en de Vrede van Utrecht. De Botanische Tuinen werd de festivallocatie.



Over de (verre) toekomst is Baars vol goede moed. Hij wil het trendy festival op een nieuwe locatie in 2018 herstarten. ,,We proberen een nieuw, spannend terrein te vinden.''