Fiets gevonden vermiste Ikram Ammari (13) uit Driebergen

Live twitter Familie in aparte zaal bij liquidatiezaak IJsselstein

10:38 Bij de rechtbank in Utrecht begint vanochtend de rechtszaak tegen de twee mannen die op 17 april in IJsselstein Samir Erraghib (37) op klaarlichte dag hebben doodgeschoten. Verslaggever Ivar Penris doet via Twitter live verslag van de zaak.