Fietscampagne Nieuwegein levert 70 ingezonden foto's op

De eerste campagne om Nieuwegeiners meer de fiets te laten pakken zit erop. In februari begon de actie 'Nieuwegein Fietst' met de vraag aan fietsers in Nieuwegein om jezelf leuk en inspirerend op te foto te zetten met eigen fiets. Het leverde ruim 70 ingezonden fietsfoto's op. Vanmiddag zijn de prijzen uitgereikt.

Volledig scherm Cassy Hoefnagel won in de categorie natuurfoto. © Cassy Hoefnagel

Volledig scherm Yozu Bruisma won in de categorie Heemsteedsebrug. © Yozu Bruinsma

Prijzen waren er te verdelen in drie categorieën. De publieksprijs voor Peter Vermeulen was al bekend. Hij krijgt als eerste Nieuwegeiner een echte Nieuwegein Fiets cadeau. Van het publiek op social media kreeg hij de meeste likes of hartjes.

Vanmiddag werden de overige twee winnaars bekend gemaakt. Zij krijgen de eerste Nieuwegein Fietsen uitgereikt. Het zijn de Nieuwegeiners Cassy Hoevenagel en Jos Bruinsma. Ze wonnen in de categorieën natuurfoto en Heemstedebrug.

De vakjury vond dat Jos Bruisma een speciale vermelding verdiende. Hij maakte met zijn hondje op de bakfiets op de nieuwe fietsbrug tussen Nieuwegein en Houten (over het Amsterdam Rijnkanaal) een foto die het ultieme fietsgevoel weergeeft. ,,Ik gebruik de Heemstedebrug naar Houten veel. Per dag maak ik er wel honderden foto's. Gewoon met een simpele camera. De winnende foto is een moment dat alles goed paste. Zelfs de oren in de wind van mijn hond Bodie zijn mooi op de foto", vertelt Bruinsma die familie in Houten heeft wonen. De vakjury vond dat Jos Bruisma een speciale vermelding verdiende.

Lucky shots

Jurylid en fotograaf Arend Bloemink: ,,Het resultaat van de ingestuurde foto's was wisselend. Veel 'lucky shots' hebben we gezien, maar er zitten er toch een aantal hele mooie tussen. Zoals bij de winnaars uiteraard. Goed doordachte en gecomponeerde foto's." Wethouder Peter Snoeren is verrast dat er zoveel foto's van fietsers zijn ingeleverd. Snoeren: ,,Prachtige foto's heb ik gezien. De Nieuwe Heemsteedsebrug, als belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk, blijkt ook volop inspiratie te bieden voor fietsende fotografen.''