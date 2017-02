Fietspad door Heuvelrug kroon op werk van Let de Stigter

Van onderop

De Stigter: ,,De mensen in dit gebied hadden het gevoel: er wordt ons iets opgelegd door het rijk. Daarna hebben ze gelukkig gezegd: wij willen wel wat, maar van onderop en volgens het model van samenwerken. Daar is het rijk mee akkoord gegaan.'' Moedeloos is zij nooit geworden. ,,Bij het openbaar bestuur heb je rust en tijd nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Je moet geduld hebben en volhardend zijn.''



De Stigter is 'apetrots' dat het fietspad door de Utrechtse Heuvelrug nu haar naam draagt. ,,Toen ik in 2005 afscheid nam, werd ik, zoals gebruikelijk is, geprezen om mijn werk. Het fietspad werd mij toen al aangeboden. Het heeft best lang geduurd voordat het zover was, maar gelukkig zijn alle problemen nu opgelost.''



Vooral onderhandelingen met grondeigenaren, nodig om alle losse stukken van het fietspad met elkaar te verbinden, kostten veel tijd.



