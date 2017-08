Fietsproppen in gloednieuwe megastalling

VideoIn de splinternieuwe megastalling bij Utrecht CS moeten vele bezoekers hun fiets in de fietsklem proppen, omdat die voor sommige modellen eenvoudigweg te klein is. Het gaat dan om de klemmen in de bovenste rekken, waar de tweewielers tussen twee beugels vast worden gezet om te voorkomen dat ze eruit glijden.

De Fietsersbond is verrast. ,,Ik hoor dit voor ’t eerst. Dit zou niet de bedoeling moeten zijn,’’ reageert woordvoerder Kees Bakker verbaasd. Hij zegt toe zelf poolshoogte te gaan nemen en, indien nodig, contact op te nemen met ProRail, die verantwoordelijk is voor de fietsklemmen.

In de Stationspleinstalling, zoals de nieuwe stalling officieel heet, komen uiteindelijk 12.500 fietsklemmen, verdeeld over drie etages. De eerste 6.000 staan er al. Voor fietsen met kratjes zijn er speciale plekken. De megastalling is maandagochtend officieel geopend.

Ingedeukte achterbanden en wielen die ‘zweven’ in het rek. Wie langs de duizenden gestalde fietsen in de grootste fietsenstalling van de wereld in hartje Utrecht loopt, komt ze veelvuldig tegen. En het zijn niet alleen de hippe stadsfietsen die knellen. De ene keer is het een oude opoefiets, de andere keer een witte fiets van de Postcodeloterij die te strak in het rek staat.

De gewone fiets van Alex Uiterwijk (23) is er ook zo een. De derdejaars student moet dinsdagmiddag zijn spierballen gebruiken om zijn fiets uit de klem in het bovenste rek te trekken. Uiterwijk is blij met de nieuwe stalling, maar dat de rekken te klein zijn voor zijn fiets, vindt hij beduidend minder. ,,Het viel me pas op toen ik hem eruit wilde halen. Ik moest hem er gewoon uittrekken.’’

De 69-jarige Muriël Roquas heeft het voordeel dat ze aan krachttraining doet, zodat ze ook haar klemmende zware omafiets zelf uit het rek kan halen. Ze zet haar fiets liever beneden, maar daar was vanochtend helaas geen plek meer. Roquas zette vandaag voor ’t eerst haar fiets in de nieuwe stalling bij het station. ,,Ik ontdekte te laat dat mijn fiets niet paste. Het was lastig hem erin te zetten en eruit te halen. Maar ja, ik wilde mijn trein niet missen.’’

De fiets van Jesse Heutink past dinsdagmiddag helemaal niet in de bovenste klem. Zijn wiel blijft, tot zijn eigen verrassing, ‘zweven’.

Liselotte Bingen herkent het probleem van de te kleine klemmen niet. Zij heeft haar tweewieler dinsdagmiddag onderin staan. Daar was vanochtend gelukkig nog plek, vertelt ze. ,,Ik zet hem altijd onderin. Ik kan me wel voorstellen dat het heel vervelend is om je fiets er boven uit te halen als hij blijft knellen.''

Certificaat

ProRail laat in een reactie weten nauwelijks klachten te hebben gekregen over de grootte van de fietsklemmen. ProRail wijst erop dat alle rekken het certificaat FietsParKeur hebben. Dit is normstellend voor fietsrekken in Nederland, aldus de spoorbeheerder.

Woordvoerder Mercedes Grootscholten: ,,De bovenrekken zijn geschikt voor circa 95 procent van de doorsnede van alle fietsen die in stationsstallingen worden aangetroffen. Dat wordt allemaal gemonitord, in samenwerking met de Fietsersbond.’’