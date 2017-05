Fietstips rond de Nederrijn gebundeld in boek

Stegeman (1946) werkte tot zijn pensioen aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. ,,Ik kom uit de wereld van de bewegingswetenschap. Nu ik gestopt ben, wil ik proberen mensen in beweging te krijgen. Er is in de eigen omgeving genoeg te zien en te beleven. Dat is mijn drijfveer. Nieuw onderzoek heb ik niet gedaan. Wat er over de streek bekend is, heb ik netjes op een rijtje gezet en gebundeld. Als mensen dat lezen, hoop ik dat ze zeggen: hé verdorie, ik ga op pad en ga daar ook eens kijken.’’