Figi mikt op studentenpubliek

,,Zeist heeft heel veel studenten," verklaart Victoria Ruijs de actie voor studenten, die vanaf het seizoen 2017-2018 tegen gereduceerd tarief een voorstelling kunnen bezoeken. ,,Sinds 1 oktober ben ik de nieuwe directeur van Figi. Ik heb zelf nog niet zo lang geleden gestudeerd. Ik ging ook altijd sprinten: een paar uur van tevoren naar het theater toe om voor een gereduceerd tarief een hele mooie voorstelling te zien. In Amsterdam, waar ik heb gestudeerd, moest je een uur van tevoren in de rij staan. Bij Figi is dat vanaf één uur 's middags. En het kan ook digitaal, met een speciale code. Ze moeten dan wel bewijs van inschrijving meenemen naar Figi."

BraboNeger

Om een jongere doelgroep aan te trekken is vanaf seizoen 2017-2018 ook de programmering aangepast. ,,Die heb ik wat verbreed. Meer gericht op musical, meer jazz. Maar ook Spinvis, Fresku en er komt een grote bigband. Ook komt er wat meer kleur in de programmering in plaats van wit op het podium. Zo is er een interessante voorstelling van BraboNeger. Het laat zien hoe wij - witte mensen - aankijken tegen gekleurde mensen. Iets meer out of the Zeister comfort zone." Bang dat de klassieke Zeistenaren afhaken is ze niet. ,,Er komen extra voorstellingen. Een kwart méér dan dit seizoen. Je moet je Nationale Toneel en Tsjechov houden."

Kindertheater

Ook heeft Ruijs oud-Zeistenaren naar Figi weten te halen. ,,Voorstellingen waarin bewezen Zeister mensen op het podium staan. Mensen die als kind bijvoorbeeld via de muziekschool op het podium hebben gestaan, en een paar jaar later professioneel op het podium staan." Daarnaast komt er meer kindertheater. ,,Bijvoorbeeld: 'So you think you can stoelendans'. Ook komen er musicals voor kinderen en babyvoorstellingen."