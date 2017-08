File op de A2 richting Utrecht voorbij

Video Leersum geniet in de regen én de zon van jubileumeditie Bloemencorso

10:16 Waar je zaterdag ook keek langs het parcours van het Bloemencorso Leersum: overal stond het rijendik. Niet gek, want iedere deelnemer had zijn of haar uiterste best gedaan om er wat van te maken tijdens de 65e uitvoering van het dorpsfeest.