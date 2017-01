Files A2, A12 en A28 rondom Utrecht

Video Familie overleden arrestant Houten: 'Bertus overleden door politiegeweld'

16 januari De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de dood van de 30-jarige Bertus de Man uit Nijkerk. Hij overleed vannacht nadat de politie hem in de binnenstad van Amersfoort had gearresteerd. De familie van de man is er van overtuigd dat hij door politiegeweld om het leven is gekomen.