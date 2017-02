Filmmaker Paul Verhoeven en biograaf signeren boek in Broese

Wat voor een filmmaker is hij?

,,Hij is z’n tijd altijd vooruit geweest. Hij heeft visionaire trekken. Door zijn successen - nu weer met twee Golden Globes voor Elle - is de Nederlandse filmindustrie mede tot stand gekomen. Het beeld over hem is radicaal veranderd. Er was weerstand, de linkse media zagen hem als een ‘rechtse’ filmmaker. Maar dat klopt niet: hij is een bètaman - Verhoeven heeft wis- en natuurkunde gestudeerd - in een alphawereld. Na zijn optreden in Zomergasten in 2010, en mede door mijn boek, kreeg hij de waardering die hij verdient.’’



Hij heeft een plan gehad voor een film over de Utrechtse seriemoordenaar Hans van Zon.

,,Toen hij de rechtbankverslagen en krantenartikelen over de zaak gelezen had, werd het hem te veel. Verhoeven en scenarist Gerard Soeteman kwamen steeds kotsmisselijk naar buiten. ‘En dat is vrij uniek voor mij’, zei Paul tegen mij. Er zat geen zonnige kant aan die jongen. Daarom ging de film niet door.’’