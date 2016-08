FIOD: Belwinkels in Utrecht zijn dekmantel

De FIOD verdenkt P.Z. ervan crimineel geld te hebben witgewassen met de belwinkels. Daarbij deden de telefoonwinkels dienst als dekmantel. Ook zou er vastgoed zijn aangekocht met crimineel geld. Over de exacte werkwijze kon de FIOD vanmiddag nog weinig details delen. Om hoeveel geld het zou gaan is ook nog onduidelijk. Bonnetje Klanten van deze belwinkels vertellen aan het AD dat de werkwijze in de belwinkels op z'n minst opvallend en vreemd te noemen was. Zo kon er alleen met contant geld betaald worden. Pinnen was onmogelijk en bonnetjes werden er ook niet geprint. Die werden op een papiertje door de medewerkers uitgeschreven.

De FIOD kwam op het spoor van P.Z. en zijn belwinkels nadat er een tip binnen kwam via de Financial Intelligence Unit. Daar moeten onder meer banken, advocaten en notarissen meldingen doen als er een ongebruikelijk hoge transactie plaatsvindt. Vervolgens kan de FIOD beoordelen of die tip een nader onderzoek waard is.



Om wat voor transactie het ging of hoe hoog die was kan een woordvoerder van de FIOD niet zeggen. Het moet in elk geval gaan om een groter bedrag dan 25.000 euro, omdat er anders geen tip gedaan kan worden.



Onderzoek

,,We doen momenteel onderzoek naar de werkwijze bij deze belwinkels. De administratie is in beslag genomen en die gaan onze mensen napluizen. Ook de geldstromen gaan we nauwkeurig bekijken", aldus Wietske Visser van de FIOD.



Ook de bedrijfsstructuur wordt door de FIOD onder de loep genomen. P.Z. lijkt de belwinkels in allerlei bv's, stichtingen en holdingen te hebben ondergebracht. Ook wordt er zelfs een postadres in de Engelse plaats Stockport gebruikt.



P.Z. is overigens geen onbekende van Justitie. In 2009 moest hij zich bij de rechter verantwoorden omdat hij zijn vrouw zou hebben mishandeld.