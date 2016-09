FIOD doet inval bij alFitrah-moskee

Auto reed 155 km/u Tesla ontkent schuld fataal ongeluk Baarn

10:21 Volgens autofabrikant Tesla is de automatische piloot niet schuldig aan het dodelijke ongeluk met een Tesla gisteren in Baarn. De elektrische auto stond volgens de opgevraagde gegevens niet op de zelfrij-functie. Wel is volgens de fabrikant gebleken dat de snelle auto 155 kilometer per uur reed vlak voor het ongeluk.