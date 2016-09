FIOD doet inval bij moskeeën in Utrecht en Tilburg

De vader en zoons vervullen bij meer dan tien stichtingen bestuursfuncties en zamelen geld in voor goede doelen. Ook is een aantal stichtingen actief bij religieuze educatie. Drie van die stichtingen zijn door het OM als verdacht aangemerkt. Een van die stichtingen houdt zich bezig met steun aan vluchtelingen, daklozen, gewonden en zieken in binnen- en buitenand, de overige twee houden zich bezig met educatie. Een man die een bestuursfunctie vervult bij een van stichtingen is ook verdacht.



Volgens de Finanical Intelligence Unit (FIU) zijn er meer dan tien verdachte transacties gedaan sinds 2012. Die zijn gemeld bij het OM, waarna een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Zo heeft een van de stichtingen tonnen euro's ontvangen van liefdadigheidsinstelling RIHS uit Koeweit.



Sanctielijst

Die instelling werd in juni 2008 door het Amerikaanse ministerie van Financiën op de sanctielijst gezet, omdat het financiële en materiële steun zou hebben geleverd aan onder meer Al Qaida. In juli 2015 werd de Koeweitse afdeling van RIHS weer van de lijst gehaald. Onduidelijk is waarom. De Afghaanse en Pakistaanse afdelingen staan nog wel op die sanctielijst, ook in Europa. Al Qaida doneert geld aan RIHS, wat via hen bij de verdachte stichting terecht kwam. Vermoedelijk gaat het hier om alFitrah in Utrecht.



Geld uit buitenland

De verdachten ontvingen geld uit Saoedi-Arabië en stuurden zelf geld naar Jordanië, Syrië, Libanon en Oekraïne. Het OM onderzoekt of de verdachten geld witwassen en waar het geld naartoe gaat. Daarbij wordt niet uitgesloten of met dat geld terrorisme wordt gefinancierd. ,,Dat onderzoeken we momenteel", aldus een woordvoerder.



Er worden doorzoekingen gedaan bij vier woningen in Brabant, twee in de provincie Utrecht en een woning in Zuid-Holland. Ook zijn vier panden in Tilburg, Utrecht, Den Haag en Nieuwegein doorzocht die worden gelinkt aan de verdachten. Administratieve en digitale bestanden zijn daarbij veilig gesteld.