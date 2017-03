FIOD vindt duizenden kilo's drugschemicaliën in Nieuwegein

Denk de grootste in Overvecht en Kanaleneiland

17:21 De nieuwe politieke partij Denk is meteen de grootste geworden in Kanaleneiland en Overvecht. In Ondiep en Sterrenwijk is de PVV nog machtig. Daar haalde de partij van Geert Wilders op het Boerhaaveplein en het Keerkringplein de meeste stemmen. In Leidsche Rijn is de VVD verreweg de populairste partij, terwijl elders in de stad D66 en GroenLinks de dienst uitmaken.