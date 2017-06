Fiona Gisius (43) strijdt mee om titel Mrs. Netherlands Universe 2017

Gisius werd via Facebook benaderd voor de verkiezing, waaraan vrouwen vanaf 24 jaar mee mogen doen. Getrouwd zijn en kinderen hebben is geen bezwaar. ,,De organisatie had na de voorrondes te weinig finalisten en kwam eind februari via Facebook bij mij terecht. Ik ben een laatbloeier. Ik heb in 2008 mijn grote liefde Manfred Jansen ontmoet en ben in 2012 met hem getrouwd. Ook heb ik, na jarenlang directiesecretaresse te zijn geweest, pas sinds vorig jaar mijn praktijk als voedingsdeskundige en lifestylecoach. De wedstrijd spreekt me aan omdat het draait om maatschappelijke betrokkenheid en omdat ik er veel mensen door heb leren kennen. Bovendien doet het een beroep op mijn creativiteit.’’