Fitte Ranomi laat sporters flink zweten

SportCity zit al tien jaar in Leidsche Rijn. De afgelopen jaren is het materieel op de sportschool vernieuwd en uitgebreid. ,,Alles hier is nu hightech’’, zegt bedrijfsleider Pascal Distel trots.’’ Iedereen die zich uitleeft op de loopband, spint, of op de crosstrainer oefent, kan tussen het sporten door naar Netflix kijken of gewoon tv kijken.