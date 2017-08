Flexibele camera's op Aziëlaan tegen autokraken

De gemeente Utrecht zet flexibele camera’s in op de Aziëlaan in Kanaleneiland om het aantal autokraken tegen te gaan. De straat is volgens de gemeente een bekende hotspot.

Dat laat burgemeester Jan van Zanen weten in een memo aan de gemeenteraad. Sinds het begin van dit jaar is het aantal autokraken op de Aziëlaan flink toegenomen en vinden hier de meeste autokraken in de stad plaats. Er zijn de laatste tijd al meerdere maatregelen genomen om de kraken tegen te gaan. Zo is er een wijkbericht verspreid om mensen te waarschuwen tegen autokraken en om hen erop te wijzen vooral melding te maken als zij iets verdachts opmerken.

Daarnaast zal een tekstkar geplaatst worden met waarschuwingen voor en informatie over autokraken. Een 'hotspot-auto' van Toezicht en Handhaving wordt ingezet en de politie is extra in het gebied aanwezig. Zij zetten een lokauto in. In het gebied komen fietsendiefstal en ruzie ook met regelmaat voor.

Overlast door jongeren

Volgens de burgemeester is er bijna dagelijks een groep jongeren aanwezig die voor overlast zorgt. De jongeren staan naast of zitten op auto’s van bewoners, zorgen voor geluidsoverlast en laten veel troep achter. Ze gedragen zich asociaal in het verkeer.

Het cameratoezicht is in eerste instantie niet gericht op deze criminaliteit, maar het flexibele cameratoezicht kan eveneens een bijdrage leveren aan het terugdringen van deze overlast, zo laat Van Zanen weten in het bericht.

Pilot met camera's

In Utrecht loopt dit jaar een proef met flexibel cameratoezicht. Daarbij komen camera’s te hangen op plaatsen waar tijdelijk een veiligheidsrisico is of verwacht wordt. Eerder werden er camera’s ingezet op de Theemdreef, winkelcentrum Rokade en Lombok-Oost. Op de Aziëlaan zijn de camera’s vanaf 21 augustus operationeel, tot uiterlijk 21 november. Daarna worden ze voor een laatste maal verplaatst.