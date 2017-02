Flinke schade door brand bij autobedrijf in Lopik

De brand bij Baars Autohandel werd even voor drie uur ontdekt. De brandweer schaalde direct op en was met extra eenheden aanwezig om ervoor te zorgen dat het vuur niet over zou slaan naar omliggende panden. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Om ongeveer zes uur was de brand onder controle.



Het pand heeft veel schade, maar is niet verloren gegaan, aldus woordvoerder Marcel van Westendorp van de Veiligheidsregio Utrecht. ,,Er is wel een flinke schade in een deel van het pand, maar dankzij de grote inzet hebben we de brand onder controle kunnen houden.''