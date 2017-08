Flora (11) en Rosali (8) ontdekken nieuwe schimmel met hun naam

Een schimmel met jouw naam. Dat was de prijs voor de speurders die in eigen tuin een nieuwe soort vonden. De eerste gelukkigen werden vandaag in het Universiteitsmuseum in Utrecht gefêteerd.

Om iets nieuws te ontdekken hoef je helemaal geen reis naar een verre jungle te maken of jaren lang te ploeteren aan de universiteit. Beetje grond uit de achtertuin in een buisje en bingo: een nieuwe schimmel ontdekt. Het overkwam onder meer de Nieuwegeinse zusjes Flora (11) en Rosalie (8). Waarover later meer.

Badkamer

Zeg schimmel en de gemiddelde Nederlander denkt aan zwarte plekken in de badkamer, het probleem tussen de tenen van oma of een groen uitgeslagen boterham in de schooltas. Ook dat zijn schimmels, maar er zijn er veel meer. Vijf miljoen is een voorzichtige schatting, zegt directeur Mariëtte Oosterwegel van het Utrechtse Westerdijk Instituut, waar er zo’n honderdduizend zijn opgeslagen.

Onder de schimmels die de mensheid kent zijn ook vele van grote waarde. Schimmels waarmee we antibiotica kunnen maken zoals penicilline, gist om bier mee te brouwen, of paddenstoelen die we kunnen consumeren.

Beloning

Reden voor het Universiteitsmuseum om begin dit jaar de tentoonstelling Schimmellab te starten, inclusief oproep om grond uit eigen tuin in te zenden, op zoek naar nieuwe schimmels. Mogelijke beloning: een schimmel met jouw naam.

Driehonderd inzendingen kreeg het gespecialiseerde Westerdijk Instituut te verwerken. Inmiddels zijn daarvan zo’n tweehonderd geanalyseerd, waarin ruim 1.100 schimmels werden aangetroffen. Oosterwegel: ,,Daaronder zo’n veertig nieuwe soorten. Dat kunnen we zien aan het dna, maar het blijft een flinke klus.’’

Koosnaampje

Vandaag kregen zeven winnende inzenders in het Universiteitsmuseum een oorkonde. Zoals de eerder genoemde Nieuwegeinse zusjes Flora (11) en Rosalie Niemeijer (8). De oudste: ,,We hebben grond geschept, opgestuurd en kregen later een mailtje. Natuurlijk waren we blij.’’ Hun nieuwe schimmeltje heet Plectosphaerella niemeijerarum. Koosnaampje nog onbekend.

Volledig scherm De zusjes Rosalie (l) en Flora Niemeijer uit Nieuwegein hebben hun oorkonde ophangen in het museum (en hebben er nog een om mee naar huis te nemen). © Foto Ruud Voest

Tussen de gelukkigen ook Hans van de Waardenburg (54) uit Culemborg. Zijn dochter, gids in het museum, moedigde pa aan om ook mee te doen. ,,Achter de rozemarijn, bij een varen, heb ik wat geschept, in een buisje gedaan en opgestuurd. Ik was best sceptisch. In de gortdroge grond leek niets levends te zitten. Ik viel van mijn stoel toen ik het hoorde: Acremonium warenburgii.’’ Lachend: ,,Ik had liever mijn naam aan een groot zoogdier gegeven, maar met mijn gelukkige hand heb ik deze familie toch van enige faam voorzien.’’

Volledig scherm Hans van Warenburg uit Culemborg was sceptisch. ,,Ik viel van mijn stoel toen ik het hoorde: Acremonium warenburgii.’’ © Foto Ruud Voest