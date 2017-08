Meest gehoorde zinnetje op de fiets, al een week: 'Daar hebben we ook gevaren!'

Hoe krijg je een meisje van vier jaar een paar uur stil? Met een fluisterboot natuurlijk.

Omdat mijn dochter van vier er met haar hele lichaam bij wijst, maken we meestal een forse zwenk naar rechts. Gelukkig is elke weggebruiker in Utrecht ingesteld op slierten blije eerstejaars en onvoorspelbaar ronddribbelende toeristen, dus een zwalkende vader kan er ook nog wel bij.

Ingmar Heytze schrijft wekelijks over het leven in de monumentale oude binnenstad, oftewel het 3512-postcode gebied. Tot nu toe heeft ze altijd gelijk. Alle plekken waar ze naar wijst, hebben we inderdaad gezien.

Het fluisterbootje dat we op de laatste vakantiedag huurden op Rhijnauwen bleek zo hard te kunnen dat we binnen twee uur naar Utrecht voeren, de singels rondden langs Sterrenwacht, stadsschouwburg en Wolvenplein, en toen vanaf het begin van de Oudegracht weer terug naar het Ledig Erf.

Ik vergeet het weleens, maar ik ben deels opgegroeid aan het water, omdat we al vier generaties lang een huisje in een van de polders rondom Utrecht in de familie hebben. Zodoende heb ik leren roeien, kanoën en bomen, waarvan de laatste manier van voortbewegen het mooist is. Het leuke aan bomen is dat je de boot zowel duwt als stuurt, in één beweging. Je stuurt de boot met je hele lijf. In dat opzicht lijkt het, stelde ik een half leven later vast, een beetje op motorrijden.

Bomen is een van de lichtste manieren om een bootje vooruit te krijgen, en zonder meer de stilste - als je met lichte tegenwind vogels en dieren gaat kijken, kun je heel erg dichtbij komen, omdat ze je nauwelijks ruiken of horen. Wanneer je knerpend en plassend aan komt zetten in een roeiboot, zie je veel minder, om het over dieselbootjes maar helemaal niet te hebben.

Een fluisterbootje had ik nog nooit geprobeerd. Het gemak ervan was nog even wennen, we lagen bij de eerste bocht al bijna in de struiken, maar het kwam snel goed. Terwijl we opstoomden naar Utrecht besefte ik dat je met je kind meestal dingen doet die je zelf al gedaan hebt.

Dit was voor ons allemaal de eerste keer. Onze dochter was stil, keek rond en vergat bijna om te eten of te drinken. Ik vroeg me af of ze er wel plezier in had.