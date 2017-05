Flyboarden kan nu ook in Nieuwegein

Je kon er al indoor surfen. En wakeboarden. Vandaag is daar flyboarden bij gekomen. Met spectaculaire demonstraties van deze nieuwe en snel aan populariteit winnende sport is het zomerseizoen geopend bij Down Under. Zo'n tweehonderd mensen keken vanaf het strand met open mond toe naar de eerste demo.

Er zijn nog niet veel plekken in Nederland waar je kunt flyboarden. In de regio Utrecht bood alleen Strijkviertel het aan. ,,Maar dan een stuk kleinschaliger”, vertelt Marcel Freeze van FlyboardWorld. Zijn bedrijf is voor de zomer een samenwerking aan gegaan met Down Under. Vanaf juni tot en met september worden er alle weekenddagen lessen gegeven in Nieuwegein.

,,We proberen ieder jaar met iets nieuws te komen”, zegt Marcel Strijland, manager Recreatie bij Down Under. ,,Je moet mensen blijven triggeren. Flyboarden is leuk om te doen en om naar te kijken. Dit is een mooie toevoeging.”

Flyboarden is een zeer jonge sport, in 2011 ontwikkelt door de Franse waterscooter- en jetskiracer Franky Zapata. Bij flyboarden sta je op een plank die verbonden is met een waterscooter. Onder de plank bevinden zich twee waterstralen. Deze waterstralen worden met zoveel kracht opgewekt door de waterscooter, dat je tot hoog boven het water kunt ‘vliegen’.

Strijland: ,Flyboarden is een uitdagende sport op soms wel acht meter hoogte. Je moet er lef voor hebben. En geen hoogtevrees. Maar wanneer je een beetje goed lichaam hebt en al wat watersport gewend bent, is het goed te doen.”

Flyboarden is in opkomst, wordt steeds populairder. Dat er tijdens de Gay Pride vorig jaar in Amsterdam een Utrechter (Bo Krook) in kapiteinspak aan het flyboarden was en daar bijzondere selfies van maakte, heeft daar volgens Strijland sterk aan bijgedragen.