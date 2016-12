Folderbezorger Bjorn (15) krijgt deur in gezicht gesmeten

Bjorn ging toch op pad, maar het begin was moeizaam. Het eerste adres had geen kleingeld, het tweede geen zin om iets te geven en in het derde huis woonde een expat die geen snars van dat kaartje begreep.



Overvallen

Moeder Ageeth zag het gebeuren, want ze was erbij. Hummeling: ,,Er werd gezegd dat we uit moesten kijken. Bezorgers met veel geld op zak worden weleens overvallen.''



En zo zag ma wat er zich bij de voordeuren afspeelde. ,,De helft reageert normaal hoor, maar dus net zoveel mensen zijn nors. Ze doen de deuren bewust niet open, of Bjorn krijgt hem in het gezicht zodra ze horen waar het over gaat. En het lijkt erop dat bij de duurste huizen de botste mensen wonen. Een man zei bars: 'Ik lees dit nooit.' Bam, deur dicht. Ik ben echt geschrokken van de onbeschoftheid van mensen. ''