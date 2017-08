De twee mannen uit Leidsche Rijn die het evenement organiseerden, zeggen dat ze inderdaad alleen nog via de mail communiceren. Ze willen liever in de media niet met naam genoemd worden omdat ze allebei nog een vaste baan hebben en zich gebrandmerkt voelen als ze met naam en toenaam in de publiciteit komen ,,Omdat we werken, kunnen we niet elk moment de telefoon beantwoorden. Bovendien staat alles zwart op wit als je mailt. Een van de foodtruckers is met een mannetje of drie bij me aan de deur geweest en heeft me bedreigd. Daar heb aangifte van gedaan. Ik wil met iedereen praten om de problemen op te lossen, maar niet op deze manier.’’



Ondernemer Gerben de Vries van ‘Opgerold’ meent dat de organisatoren Utrecht een vuil spelletje spelen. Voor de tweede editie van 2017 werd de bv Emgi Events opgericht, met als enige aandeelhouder Maximaal Genieten bv. De aandeelhouders kunnen bepalen of er geld in Emgi Events gestopt zou moeten worden om tekorten op te vangen en deelnemers uit te betalen. ,,Dat hebben ze dus bewust niet gedaan. Zo profiteren ze zelf maximaal van de winst uit 2016 en laten ze ons opdraaien voor de tegenvallende editie van 2017’’, meent De Vries.