Foto's : Politie stormt met getrokken wapens Trekpleister binnen

De agent die het Facebook-bericht erbij schreef, legt ook uit dat het niet bepaald lopendebandwerk is om een overvaller te pakken. ,,Op zo'n moment gaat er van alles door ons hoofd. Wij moeten keuzes maken, risico's en gevaren inschatten. En dat allemaal in luttele seconden… We konden de verdachte snel in de winkel traceren en onder controle brengen. Tot grote opluchting, want wie weet wat er allemaal kan gebeuren’’, schrijft hij.