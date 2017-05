Foute Cross: groots spektakel voor iedereen

Zo veel mogelijk bezoekers leuke activiteiten bieden en blijven vernieuwen. Dat is volgens Marcel Broekhuizen, bedenker en organisator van de Foute Cross, de reden dat het Lopikse evenement is uitgegroeid tot het grootste autosportspektakel van Nederland.

Tijdens het pinksterweekend, van vrijdag 2 tot en met maandag 5 juni, vindt het evenement voor de dertiende keer plaats op de weilanden bij industrieterrein De Copen.

Volgens Broekhuizen draait Foute Cross niet alleen om ‘alle soorten autocross’. Hij en zijn 125 vrijwilligers organiseren ook leuke dingen voor vrouwen en kinderen. ,,En verder gaat het erom dat zo veel mogelijk deelnemers zo veel mogelijk ronden kunnen rijden. Ook mensen met een klein budget. Als je een rijbewijs hebt en een auto die aan de eisen voldoet, kun je meedoen.’’

Quote Als je een rijbewijs hebt en een auto die aan de eisen voldoet, kun je meedoen Organisator Marcel Broekhuizen

Marcel Broekhuizen was vijftien jaar wedstrijdrijder en deed mee in Europese evenementen. Hij zag dat deelnemers vaak uren moesten wachten om een paar ronden te kunnen crossen.

Vrouwen

Broekhuizen: ,,Daarom is de Lopik 500 zo populair. Hier kun je op een dag wel 400 ronden rijden. Ook hebben wij twee wedstrijdbanen. Dat zie je nergens. Er doen ook vrouwen mee. Er zijn meidenteams die niet willen onderdoen voor de jongens.’’

Dit jaar zijn de SensatieArena en de grote Lopik 500-baan in elkaar gevoegd: de wedstrijdbaan heeft nog een kleinere baan binnenin. Zo bieden de tribunes met 4.000 zitplaatsen een goed zicht op alle cross- en racedisciplines. Broekhuizen: ,,Het is overzichtelijker en het is organisatorisch makkelijker.’’

Niet zo makkelijk is de ruim vier kilometer lange ondergrondse infrastructuur, waarvan de aanleg al eind maart is begonnen: waterleidingen, rioleringen en mantelbuizen voor elektrische kabels. Ook zijn er tijdelijke gebouwen: het evenemententerrein is bijna een dorp op zich.

NK driewielers

De Foute Cross trekt met gemak het grootste aantal deelnemers, 800, en toeschouwers, vele duizenden. ,,We hebben heel veel takken van sport en elk jaar proberen we wat anders te verzinnen’’, zegt Broekhuizen. Zo is er nu een NK driewielers en een NK bangerstox, een variatie op de bangerrace, waarbij auto’s elkaar vaak raken, maar dan wat vriendelijker en met minder harde botsingen.

Quote Er zijn meidenteams die niet willen onderdoen voor de jongens Marcel Broekhuizen

Een greep uit de omlijstende activiteiten: een discotheek in een zeecontainer, de Foute Kroeg, een muziektent met verschillende muziekstijlen, een open podium, een kapsalon, sieradenkramen, kettingzaagkunst en voor de jeugd een kinderboerderij, zweefmolen, springkussen en schminken.