'Frambozenkweker bedreigt vogels Eiland van Schalkwijk'

Dat stellen de werkgroep weidevogels van de Milieuwerkgroep Houten en de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk. Directe aanleiding voor hun noodkreet is de verleende vergunning aan een frambozenkwekerij in Tull en ‘t Waal. Die kan hiermee uitbreiden aan de Waalseweg, al grenst het bedrijf dan aan weidevogelreservaat De Kroon.

,,Een behoorlijke optater voor het weidevogelbeheer op het Eiland van Schalkwijk,’’ zo oordeelt woordvoerder Jan Buys in een brief gericht aan burgemeester en wethouders en de Houtense gemeenteraad.

Compensatie

Buys vindt dat veel toezeggingen over weidevogelbehoud in de wind worden geslagen. Dat geldt ook voor de beloofde compensatie voor de aanleg van sportvelden aan De Meerpaal. In dit gebied in Houten foerageerden van oudsher veel weidevogels. De politiek legde zich vast op compensatie in het buitengebied, door weilanden aan te wijzen waar de weidevogels met rust worden gelaten. De Kroon is één van drie reservaten.

Beschermen

Volgens Buys laat de gemeente een ‘afstandelijke’ opstelling zien, waar het de belangen van de weidevogels betreft. ,,Terwijl vrijwilligers en agrariërs juist gemotiveerd moeten worden de weidevogels te (blijven) beschermen. Fiets je nu over het Eiland van Schalkwijk, dan hoor je de grutto. Dan kan over een paar jaar zomaar voorbij zijn.’’

Groene long

Het Eiland van Schalkwijk is de groene long van Houten, waar miljoenen worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van recreatie en dagtoerisme. ,,Het is moeilijk uit te leggen, dat juist de meest kenmerkende waarde van het polderlandschap - de weidevogel - de das wordt omgedaan.’’

Een eerder aangekondigd Actieplan Weidevogels van de gemeente heeft tot nu toe het licht niet gezien. B en W hebben wel vorig jaar boeren opgeroepen deel te gaan nemen aan de campagne 'De rijke weide' van de vogelbescherming. Doel daarvan is 200.000 hectare bloemrijke weide in Nederland in beheer te krijgen. Dat is een vijfde van het grasland.

Weidevogelgrond

Aan de Waalseweg is, ter compensatie van de sportvelden aan de Meerpaal, tien hectare ‘weidevogelgrond’ aangekocht door de gemeente. B en W kondigden daarbij aan dat wandel-, kano- en fietsroutes dit gebied niet zullen doorsnijden.