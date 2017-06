Frans Bauer: 'Om 22.00 uur ben ik weer thuis bij Maris'

Volgens Patrick Westland van het Podiumfestival is het een unieke kans om Bauer in Nederland aan het werk te zien: ,,Hij treedt nog maar tien keer per jaar op in de Benelux en is ook bijna nooit in deze regio te zien. Daarom komen er deze keer zelfs mensen uit België naar het Podiumfestival.’’ Wel wijst hij erop, dat mensen op tijd moeten komen: ,,Frans Bauer treedt al om kwart over acht op. En dat heeft een reden: hij wil om tien uur ‘weer bij zijn Maris zijn’.’’