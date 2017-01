Frans Schuitemaker wacht zware klus bij FC Breukelen

Logo Volledig scherm Trainer Frans Schuitemaker verwacht van iedereen toewijding. © Josine Voogt

Quote Ik kijk alleen naar het heden en de toekomst. Dat is het enige dat ik kan beïnvloeden Frans Schuitemaker Tijd is tot aan volgende week zaterdag, als FC Breukelen aan de Broekdijk Oost koploper Achilles Veen ontvangt, de grootste vijand van Frans Schuitemaker. Tot die dag heeft de 63-jarige coach zes à zeven trainingen om de murwgebeukte selectie weer aan de praat te krijgen. ,,We hebben dus weinig tijd om ons helemaal te focussen", zegt Schuitemaker, die vrijdag met zijn ploeg voor een vierdaags trainingskamp naar Portugal vertrekt. ,,Vanavond train ik voor het eerst met ze. Daarvoor ga ik het gesprek met ze aan om afspraken te maken."

Niet dat Schuitemaker zich achter de beperkte tijdspanne wil verschuilen, dat zeker niet. De Amsterdamse coach wil vooral vooruitkijken en het elftal weer vertrouwen geven om van die gehate laatste plaats te komen. ,,Ik kijk alleen naar het heden en de toekomst. Dat is het enige dat ik kan beïnvloeden. Wat er is gebeurd, is gebeurd", zegt Schuitemaker, doelend op het ontslag van zijn voorganger Jamal Yahiaoui, nadat hij in een lange brief de vuile was over FC Breukelen buiten hing. De lastige situatie waarin FC Breukelen verkeert, was voor Schuitemaker geen reden om er niet in te stappen. Hij kent de club, was er eerder voor twee periodes werkzaam. In die tijd leerde hij de vereniging goed kennen.

Zware taak

Schuitemaker wacht een zware taak om FC Breukelen, dat onder Yahiaoui maar zes punten pakte en geen thuisduel won, in de hoofdklasse te houden. ,,Dit is de grootste en lastigste uitdaging in mijn trainerscarrière, maar ik heb vaker iets op korte termijn neergezet. Bij Magreb'90 werd ik trainer toen ze in de hoofdklasse in het rechterrijtje stonden en werden we kampioen. Bij Geinoord stapte ik vorig jaar tussentijds in en handhaafden we ons netjes."

Het is Schuitemaker, die tot eind dit seizoen heeft getekend, er alles aan gelegen om FC Breukelen niet te laten degraderen. ,,Ik hoor dat ze een hoofdklassewaardige selectie hebben. Ik moet nog kijken of dat zo is, want ik zag ze pas één keer spelen. Van de veertien wedstrijden wonnen ze er één, maar als ik er niets in zou zien, was ik er niet aan begonnen."