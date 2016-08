Fraudeurs staken tonnen erfenis in eigen zak

Het echtpaar van 65 en 58 jaar vond vooral dat ze het ene gat met het ander vulden en zo steeds verder in het financiële moeras wegzakten. ,,Ik ben te optimistisch geweest over het bedrijf,'' zei Cor de R. ,,Steeds dachten we dat de orders wel weer binnen zouden komen, maar dat gebeurde maar niet.'' Zijn vrouw Carla was toen al bewindvoerder van haar bejaarde en dementerende tante Tinie en het geld van haar rekening sluisde ze stukje bij beetje door naar de rekeningen van het bedrijf. Toen tante Tinie overleed, ging ook de erfenis er doorheen. Geen contact Toen de rest van de familie aan de bel trok om haar deel van de erfenis van 380.000 euro op te eisen, gaf het duo de fraude meteen toe en beloofde zo snel mogelijk het geld terug te betalen. Dat lukte niet en daarop werd aangifte gedaan.

Carla vond het vooral erg dat haar zussen geen contact meer met haar wilden na de affaire. Ook vonden ze het wel erg dat het geld van tante helemaal was verdwenen en de bedrijven desondanks failliet waren gegaan, maar de rechters en de aanklager vroegen zich toch hardop af of er geen krokodillentranen gehuild werden.



Riant salaris

Met creditcards werden lange periodes bedragen tussen de 2.000 en 5.000 euro betaald. Behalve het riante salaris voor Cor van R., dat na de bekentenis gewoon doorliep, werd er een nieuw bedrijf opgericht waar ook de zoon op de loonlijst was gezet. Twee keer per week ging het stel bovendien naar de kroeg om daar steeds zo'n 25 tot 50 euro per keer uit te geven. ,,Dat is toch enkele honderden euro's per maand van geld dat niet van jullie was'', hield een van de rechters voor.



Van een kale kip viel echter niks meer te plukken en dus denkt ook de aanklager dat de andere erven niks van het geld meer terug zullen zien. Er moet volgens haar wel zoveel mogelijk van de privébezittingen van het stel worden ontnomen om in ieder geval een deel terug te krijgen. Ook moet het stel wat de aanklager dus ieder een werkstraf van 175 uur uitvoeren. De rechter beslist hier over twee weken over.