Freek en Hella de Jonge vanavond samen in 't Hoogt

Hella: ,,De geschiedenis herhaalt zich. Ook nu zijn er oorlogen, vluchtelingenkampen en getraumatiseerde gezinnen. Hoe moeten al die kinderen opgevoed worden? Ouders moeten over het verleden communiceren. De dokter adviseerde mijn moeder, die onderdook en de oorlog overleefde, kinderen te nemen om het grote verlies te dragen. Maar kinderen kunnen de doden niet vervangen. Kinderen zijn geen medicijn. Ik wil de schade laten zien die een oorlog teweegbrengt: dat families generaties lang nodig hebben om er overheen te groeien.’’



Freek: ,,De film is actueel en zal dat blijven. Het gaat over echte dingen in het echte leven. Mensen komen nu eenmaal tegenover elkaar te staan. Er is altijd een reden om je terug te trekken in je eigen groep, om de ander als vijand te zien. Wat helpt is elkaar blijven opzoeken, het draait om begrip. Hella en ik hebben veel meegemaakt. Het is mooi om stukjes van dit verhaal te mogen delen met anderen.”