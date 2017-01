Freerunners lopen stiekem op het dak van Stadion Galgenwaard

,,We zijn nog nooit zo gemakkelijk ergens binnengekomen", aldus een van de freerunners in de video. Om de tribunes te betreden, moesten de jongens enkel nog over een hek heen klimmen.

Niet veel later lukt het de waaghalzen ook om via de lichtmast het dak op te klimmen. In de video is te zien hoe ze op de rand van het dak wandelen in ijzig winterweer, zonder zekering.