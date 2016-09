Fries of frietjes? Nederlandse les voor personeel van McDonald's

Big Mac, French fries, medium coke. Moet je daar Nederlands voor kunnen?

,,Natuurlijk. Goed Nederlands is altijd nodig. Je moet kunnen communiceren met gasten en collega's, en jezelf ook naast het werk kunnen uiten. Jezelf op dat punt ontwikkelen is altijd goed.''



Hoeveel medewerkers doen mee aan de taalles?

,,Er werken in onze beide vestigingen in totaal zo'n 150 mensen en er doen tweemaal vijf medewerkers mee aan de taalcursus. En wie weet krijgen nieuwe geïnteresseerden later nog de kans.''



Hoe is het zover gekomen?

,,Ik kwam Hanneke Paul van vrijwilligersorganisatie Taalpunt tegen op de Beursvloer Stichtse Vecht. Toen is het balletje gaan rollen. We starten nu bewust tijdens de week van de alfabetisering.''



Wie krijgen er les?

,,Allemaal jongvolwassenen die bij ons werken, maar met verschillende achtergronden: uit Litouwen, Polen, Spanje, Kosovo en iemand uit Sri Lanka. Allemaal mensen die het Nederlands niet als eerste taal spreken.''



Waar lopen ze zoal tegenaan tijdens het werk?

,,Dat ze vastlopen en moeten overschakelen op Engels. Of zich zelfs helemaal niet kunnen uiten. Er komt soms ook schaamte bij kijken. Als ze zich verder ontwikkelen en gasten goed te woord staan, kunnen ze achter de toonbank gasten gaan helpen. Ze voelen zich veel prettiger en het is goed voor de carrière. Die medewerker uit Litouwen heeft managementtalent, maar dan moet hij zijn Nederlands wel verbeteren.''



Hoe vaak krijgen ze les?

,,Tien weken lang, twee uur per week. Nee, geen huiswerk. Wel een werkboek. En de andere medewerkers gaan ze helpen met oefenen. Vandaag was het onderwerp 'voorstellen en groeten'. Dat gaan ze zeker nog vaker doen deze week.''



En aan het eind van de cursus?

,,Krijgen ze een certificaat. Maar we hopen vooral dat ze door willen gaan met het verbeteren van hun Nederlands. Als het kan tot het staatsexamen aan toe.''



En dan kan ik bestellen: grote hamburger, Franse frietjes en gewone cola?

,,Altijd. Dat begrijpen ze nu ook al heel goed. En er is bij ons altijd plek voor nieuwe, gemotiveerde collega's. Ook als ze de taal nog niet machtig zijn.''