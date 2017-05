Fruittelers Kromme Rijnstreek rekenen wél op goede oogst

Optimistische fruittelers in de Kromme Rijnstreek verwachten een goed fruitjaar met hogere prijzen doordat niet alleen in Limburg maar ook in een groot aantal Europese landen als België, Italië en Polen het fruit in de knop bevroren is.

,,De een zijn dood, is de ander zijn brood'', zegt Maris Wtenweerde uit Cothen als hij de te verwachten oogst in het Kromme Rijngebied vergelijkt met die van de concurrentie. ,,We hebben in midden-Nederland geluk dat we bijna overal over oppervlaktewater kunnen beschikken voor het besproeien van de bloeiende fruitbomen om ze tegen nachtvorst te beschermen. Er was extreem vaak nachtvorst. We moesten vaak aan de bak.''

Dat deed Wtenweerde door de appels en peren te beregenen. Zijn kersen beschermde hij met gaskachels en vuurpotten tegen de kou en hij blies warme lucht onder de bomen door.

Thermometer

William Pouw uit Schalkwijk is iets voorzichtiger. ,,Het ziet er goed uit. Vorstschade is er weliswaar nauwelijks maar de appels en peren zitten nog niet in de kist. De thermometer stond in mijn auto zojuist op 30 graden. Zulk tropisch weer is niet goed voor deze fase als de vruchtjes zich verder moeten ontwikkelen. Fruitbomen zijn bij 22 graden in hun sas. Nu schieten ze in de stress. Pas half juni weten of alle knopjes ook uitgroeien tot vruchten. Tot die tijd kan er altijd nog flinke rui optreden.''

Kersenteler Theo Vernooij uit Cothen is achteraf blij dat hij het dak boven zijn kersenbomen lange tijd gesloten heeft gehouden. ,,Daardoor was de temperatuur tijdens de koude voorjaarsweken in de kassen een paar graden hoger en waren de bloeiomstandigheden ideaal. De bijen waren extra actief. Met een mooie oogst als vooruitzicht.''