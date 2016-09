U gaat met beide benen stevig op de grond staan, heft uw kin ietsje op, kijkt recht vooruit en knalt 'm eruit, beginnende met een harde fffffffff en eindigend met een lekkere ck-klank. Lucht op, hè? (Tipje: in de badkamer klinkt ie nog beter.)



Ik vond het ook niet verwonderlijk dat een avond waarop mensen alleen over hun mislukkingen vertellen, een FuckUp Night heet. Een prachtnaam. 'Mag ik hiernaartoe?' vroeg ik de chef van deze krant. En zo belandde ik afgelopen donderdagavond op de eerste FuckUp Night in Utrecht, in Vechtclub XL.



Ondernemers

Vier ondernemers vertelden er in een volle zaal over hun grootste mislukkingen. Alexander Wijninga van Watermelon legde uit hoe hij in juni de beste jonge ondernemer van 2016 werd, en een maand later failliet was. Op het podium stond hij breed te grijzen om zijn fuck up. De zaal lachte dáár dan weer om.



an het eind van de avond ging iedereen met hetzelfde idee naar huis: fuck ups horen erbij. Ze zijn zelfs een beetje grappig. Want je komt er altijd bovenop. Vaak sneller dan je denkt.