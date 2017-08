Als ik dat tegen mijn jongste dochter zeg, wijst ze met haar lil' wijsvingertje naar haar lil' voorhoofdje en zegt ze: ,,Het ís ook niet voor jou-hou. Jij snápt moderne muziek gewoon niet. Ga jij maar je stoffige singletjes draaien, dan zet ik Krantenwijk nog eens op: Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton."



Mijn favoriete nieuwe rapper heet Dwight van de Vijver. Big Dwight verdient de kost bij de Utrechtse politie. Alleen al daarom is hij uniek. Want de politie (allemaal: Whoop! Whoop! It's the sound of da police!) is in hiphopkringen niet heel geliefd, om een understatement te gebruiken (allemaal: Fuck the police! Coming straight from the underground.) Dat heeft vooral met de grimmige reputatie van Amerikaanse agenten te maken.